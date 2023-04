Ricordi di imprese sportive - Cruciverba

La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Il trofeo è un premio che viene assegnato o dedicato per un particolare merito. Nella sua accezione originaria, indicava la pratica dei guerrieri di rientrare in patria con le armi e le spoglie del nemico in seguito alla vittoria. Quest'accezione ha poi indicato il monumento che veniva realizzato su un campo di battaglia in commemorazione della vittoria. In alcuni popoli, il trofeo era rappresentato invece dalle spoglie della selvaggina, esposte per propiziare la caccia.