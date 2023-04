C è quello dell Angelo - Cruciverba

In molte tradizioni religiose, un angelo è un essere spirituale che assiste e serve Dio o è al servizio dell'uomo lungo il percorso del suo progresso spirituale e della sua esistenza terrena. Nella Bibbia ebraico-cristiana gli angeli sono descritti chiaramente ed esplicitamente come esseri corporei in carne ed ossa, che mangiano, camminano e si stancano, parlano o gridano, si accoppiano a donne ed hanno figli; nel medioevo sono poi stati trasposti in esseri eterei sovrannaturali alati ...

Il lunedì dell'Angelo (detto anche lunedì in Albis, informalmente Pasquetta, o lunedì di Pasqua) è il giorno dopo la domenica di Pasqua e in alcuni paesi un giorno festivo. È il secondo giorno del tempo pasquale. Nel cristianesimo occidentale, è anche il secondo giorno dell'Ottava di Pasqua, e nel cristianesimo orientale, è anche il secondo giorno della settimana luminosa. Prende il nome dal fatto che in questo giorno si ricorda la manifestazione dell'angelo alle donne giunte al sepolcro.