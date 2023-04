Quello d andata ha termine con un campione d inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello d andata ha termine con un campione d inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIRONE

Significato/Curiosita : Quello d andata ha termine con un campione d inverno Luca D'Angelo (Pescara, 26 luglio 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico del Pisa. Architettura Torre del Girone – torre di Vicenza Geografia Girone – frazione di Fiesole

– frazione di Fiesole Colle del Girone – luogo di una battaglia tra guelfi e ghibellini a Civitella di Romagna

– luogo di una battaglia tra guelfi e ghibellini a Civitella di Romagna Colle del Girone – colle a Fermo

– colle a Fermo Monte Girone – rilievo montuoso di 657 m. non lontano da Rocca San Casciano nella provincia di Forlì in Emilia Romagna Letteratura Girone o cerchio dell'inferno – suddivisione dell'Inferno nella Divina Commedia di Dante Alighieri

o – suddivisione dell'Inferno nella di Dante Alighieri Girone il Cortese – poema in ottave di Luigi Alamanni del 1548 Persone Giovanni Girone – matematico italiano

– matematico italiano Remo Girone – attore italiano

– attore italiano Salvatore Girone – militare italiano Sport Girone all'italiana

Girone (sport) Statistica Test di Girone – un test statistico non parametrico Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Quello d andata ha termine con un campione d inverno : quello; andata; termine; campione; inverno; quello patrio infiamma; quello dei Cantici è di Salomone; È alto quello in cui stanno i potenti; quello dai ponti intasa le strade; quello di pagina contiene delle note al testo; andata con un sinonimo; Raccomandata con Ricevuta di Ritorno; andata e ritorno di un pendolo; andata ... alla latina; Sorella di Oreste andata sposa a Pilade; Segna l inizio e il termine della ripresa; Chi lo accetta, deve portarlo a termine ; termine per computer; Una registrazione audio o video pirata... con termine inglese; termine saussuriano; Un campione di longevità; È stato un grande campione di tennis; Un Pat ex campione australiano di tennis; Il Rosberg campione del mondo di F. 1 2016; La indossa il campione del mondo di ciclismo; D inverno si ricopre; D inverno si possono montare quelli da neve; In inverno non è legale; Segue l inverno ;