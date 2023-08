Qualche volta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Qualche volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TALORA

Significato/Curiosita : Qualche volta

Citazioni di o su per qualche dollaro in più wikimedia commons contiene immagini o altri file su per qualche dollaro in più (en) per qualche dollaro in più,... Trasmessi principalmente dai mezzi di comunicazione di massa. l'espressione è talora usata in opposizione a quella di cultura alta, o d'élite, riferita alle...