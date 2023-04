Può dare ordini al col. e al magg - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può dare ordini al col. e al magg. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GEN

Significato/Curiosita : Puo dare ordini al col. e al magg Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta (in latino: Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodiensis et Melitensis), comunemente abbreviato in Sovrano Militare Ordine di Malta (in sigla SMOM), Ordine Gerosolimitano, o anche semplicemente Ordine di Malta, è un ordine religioso cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità assistenziali. Calendario gen – abbreviazione di gennaio Cinema GEN (Generations) - acronimo con cui è conosciuto nel fandom il film di Star Trek, Generazioni Codici GEN – codice identificativo dell'NDB e del VOR/DME di Genova, radioassistenze per la navigazione aerea Linguistica Lingua gen Organizzazioni GEN ( Guardia Ecozoofila Nazionale )

( ) GEN ( Global Ecolabelling Network ) – Rete mondiale delle organizzazioni di etichette per prodotti e servizi ecosostenibili

( ) – Rete mondiale delle organizzazioni di etichette per prodotti e servizi ecosostenibili Movimento Gen – sezione giovanile del Movimento dei focolari Videogiochi Gen – personaggio della serie videoludica Street Fighter Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

