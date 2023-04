Il proprio serve agli altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il proprio serve agli altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOME

Significato/Curiosita : Il proprio serve agli altri Le serve (Les bonnes) è un atto unico di Jean Genet scritto nel 1946. È una commedia tragica e violenta liberamente ispirata ad un fatto di cronaca realmente accaduto nel febbraio del 1933 a Le Mans, in Francia. Diritto Nome – in diritto, attributo della personalità Geografia Norvegia Nome – comune della contea di Vestfold og Telemark Stati Uniti d'America Nome – capoluogo della Census Area di Nome (Alaska)

– capoluogo della Census Area di Nome (Alaska) Nome – città della Contea di Barnes (Dakota del Nord)

– città della Contea di Barnes (Dakota del Nord) Nome – città della Contea di Jefferson (Texas) Linguistica Nome (o sostantivo ) – parte del discorso

(o ) – parte del discorso Nome ( proprio ) – parte del discorso che identifica una persona, un luogo o altra entità specifica

( ) – parte del discorso che identifica una persona, un luogo o altra entità specifica Nome (o prenome) – nome dell'individuo, che precede il cognome Pagine correlate Nomi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «nome» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

