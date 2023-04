Le prime lettere di Heidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime lettere di Heidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HE

Significato/Curiosita : Le prime lettere di Heidi Enrico Mentana (Milano, 15 gennaio 1955) è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. Sigle High explosive – esplosivo ad alto potenziale Ingegneria HE – H European: sezioni (H richiama la forma della sezione) di profilati commerciali in acciaio con base circa uguale all'altezza. Sono indicate dalla dicitura HE, seguita da una lettera (A, B o M a seconda dello spessore – crescente – dell'ala che è comunque maggiore di quello dell'anima) Chimica He – simbolo chimico dell'Elio Codici HE – codice vettore IATA di Luftfahrtgesellschaft Walter

he – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua ebraica

HE – codice ISO 3166-2:DE dell'Assia (Germania)

HE – codice ISO 3166-2:HU di Heves (Ungheria) Etichettatura tessile HE – sigla della denominazione della fibra di henequen, agave sigla Persone He Chao (1992) – tuffatore cinese

(1992) – tuffatore cinese He Chong (1987) – tuffatore cinese

(1987) – tuffatore cinese He Chun (...–1860) – nobile e comandante militare cinese

(...–1860) – nobile e comandante militare cinese He Cihong (1975) – ex nuotatrice cinese

(1975) – ex nuotatrice cinese He Hanbin (1986) – giocatore di badminton cinese

(1986) – giocatore di badminton cinese He Jiping (1951) – drammaturga e sceneggiatrice cinese

(1951) – drammaturga e sceneggiatrice cinese He Jun (1969) – ex cestista cinese

(1969) – ex cestista cinese He Kexin (1992) – ex ginnasta cinese

(1992) – ex ginnasta cinese He Long (1896-1969) – generale e politico cinese

(1896-1969) – generale e politico cinese He Man (...–...) – generale ribelle cinese

(...–...) – generale ribelle cinese He Min (1992) – tuffatore cinese

(1992) – tuffatore cinese He Pingping (1988-2010) – secondo il Guinness World Records, uomo più basso del mondo in grado di camminare

(1988-2010) – secondo il Guinness World Records, uomo più basso del mondo in grado di camminare He Saifei (1963) – attrice cinese

(1963) – attrice cinese He Ying (1977) – arciera cinese

(1977) – arciera cinese He Zhen (1884-1920) – anarchica, scrittrice e femminista cinese

(1884-1920) – anarchica, scrittrice e femminista cinese He Zhizhang (659-744) – poeta cinese Targhe automobilistiche HE – targa automobilistica di Hermagor (Austria)

HE – targa automobilistica di Helmstedt (Germania)

HE – targa automobilistica di Humenné (Slovacchia) Altro He – lettera di molti alfabeti semitici

– lettera di molti alfabeti semitici He – lettera kana giapponese Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «He» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Le prime lettere di Heidi : prime; lettere; heidi; Le prime lettere di Attilio; Divette alle prime armi; Le prime due iniziali di Poe; Le prime in classifica; Creò le prime vamp; Le prime lettere di Attilio; Elencano i vocaboli in base alle ultime lettere ; Due lettere di Demostene; Due in lettere ; Il maggior teatro di New York con tre lettere ; L amica di heidi ; Le montagne di heidi ; Cerca altre Definizioni