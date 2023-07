Il prefisso del prefisso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il prefisso del prefisso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PRE

Significato/Curiosita : Il prefisso del prefisso

Come simbolo del prefisso kibi (kilobinary, ki), cioè per esprimere il fattore 1024. introdotto in francia fin dal 1795 da un decreto del governo instauratosi... Titolo. pre – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di pore (colombia) <pre>...</pre> – elemento html che crea un testo pre-formattato pre – pura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

