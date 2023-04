Possono bloccare le navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono bloccare le navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVARIE

Significato/Curiosita : Possono bloccare le navi Una petroliera è una nave cisterna adibita al trasporto di greggio (petroliera propriamente detta, o "crude oil tanker") o dei prodotti derivati ("product tanker"). Oltre agli oleodotti, è l'unico altro modo per trasportare grandi quantità di greggio. Il commissario di avaria è una persona e/o un'azienda che lavora fiduciariamente per conto di compagnie di assicurazione nella gestione delle avarie alle merci trasportate e/o ai corpi (navi, imbarcazioni da diporto, yacht, aerei, treni). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

