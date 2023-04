Porta una band da una città a un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta una band da una città a un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TOURNEE

Significato/Curiosita : Porta una band da una citta a un altra Jazz band è uno sceneggiato televisivo di sole tre puntate, andato in onda su TV1 dal 30 aprile al 14 maggio del 1978, scritto e diretto da Pupi Avati. Per tournée (dal francese tourner, girare) o tour (dall'inglese "giro"), si intende una serie di spettacoli o concerti dati in diverse località da parte di un artista, di una compagnia teatrale, di una compagnia di danza, di un gruppo musicale o di un'orchestra. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

