La piattaforma di ghiacci lungo le coste polari - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BANCHISA

Significato/Curiosita : La piattaforma di ghiacci lungo le coste polari

La banchisa (detta anche ghiaccio marino, banchiglia e pack) è una massa di ghiaccio galleggiante, dallo spessore raramente superiore ai 3m, che si forma nelle regioni polari a causa delle basse temperature che provocano il congelamento delle acque marine superficiali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

