Perse la testa per Dalila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perse la testa per Dalila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANSONE

Significato/Curiosita : Perse la testa per Dalila Nicola Chirinsky Pietrangeli (Tunisi, 11 settembre 1933) è un ex tennista, attore e conduttore televisivo italiano. Sansone (in ebraico: , Shimshon, "piccolo sole") è stato un giudice biblico, descritto nel Libro dei Giudici ai capitoli 13; 14; 15; 16. Sansone è un eroe dalla forza prodigiosa, concessa direttamente da Dio. Le sue imprese sono straordinarie, ma sono solo una tappa verso la liberazione dai Filistei. Non è escluso che in origine si potesse trattare di una figura mitica semidivina, dato che il suo nome è connesso con il Sole (, shemesh). Questa tesi, molto diffusa nel XIX secolo, incontra oggi minori consensi accademici a differenza del passato. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Perse la testa per Dalila : perse; testa; dalila; perse guita gli sfortunati; Gli obiettivi da perse guire; Tragico episodio delle perse cuzioni naziste; Il recupero delle posizioni perse ; Iperse nsibile a una determinata sostanza; In testa al gallo; In testa all ondina; Da qui si esce con la testa a posto; Estremamente detesta bile; In testa all upupa; Si ricorda con dalila ; Insieme a dalila in un quadro di Rubens; Insieme a dalila nell episodio biblico; Si ricorda spesso con dalila ; Cerca altre Definizioni