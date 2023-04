Il passo della Cisa è senza fine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il passo della Cisa è senza fine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il passo della Cisa e senza fine L'autostrada A15 (detta anche Autostrada della Cisa) è un'autostrada italiana che attraversa la bassa valle del Taro e la Lunigiana, superando l'appennino tosco-emiliano presso il passo della Cisa. Inizia dall'autostrada A1 in prossimità di Parma e termina allacciandosi sull'A12 presso La Spezia, mettendo così in diretta comunicazione la pianura padana a nord con la riviera ligure e la Versilia a sud. Gestita interamente da Società Autostrada Ligure Toscana, fino al 1º novembre ... Geografia Cis – comune della provincia di Trento (Italia)

– comune della provincia di Trento (Italia) Commonwealth of Independent States – Comunità degli Stati Indipendenti, nome assunto negli anni novanta dalla coalizione formata dalla Russia e da vari altri stati sorti dopo lo scioglimento dell'URSS Sigle Centro Ingrosso Sviluppo – la più grande città della vendita all'ingrosso d'Europa, che ha sede a Polvica, frazione di Nola

– la più grande città della vendita all'ingrosso d'Europa, che ha sede a Polvica, frazione di Nola Corpus Inscriptionum Semiticarum – una collezione completa di antiche iscrizioni nelle lingue semitiche

– una collezione completa di antiche iscrizioni nelle lingue semitiche Communication and Information Systems – sistemi di comunicazione ed informazione in ambito militare (NATO)

– sistemi di comunicazione ed informazione in ambito militare (NATO) CompuServe Information System – Rete telematica moto diffusa fino agli anni novanta

– Rete telematica moto diffusa fino agli anni novanta Copper Indium Selenide (rame, indio selenio) – lega metallica utilizzata per la costruzione di pannelli fotovoltaici

(rame, indio selenio) – lega metallica utilizzata per la costruzione di pannelli fotovoltaici Codice Internazionale Nautico – Sistema di comunicazione nautico attraverso l'uso di bandiere Biologia cis- – prefisso usato in genetica per significare la collocazione di due o più geni sullo stesso cromosoma di coppie omologhe cis- – abbreviazione per cisessualità Chimica Cis – forme di presentazione delle molecole Codici CIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canton Island (Kiribati) Matematica Cis – "coseno più i seno" (di x) o eix o exp(ix) = cos x + i sin x (vedi formula di Eulero) Medicina Cerebropatia Ischemica Silente – È l'arteriosclerosi dei vasi cerebrali, di grado moderato con conseguente sofferenza ischemica modesta ma cronica, progressiva e subdolamente silenziosa. (vedi Ischemia)

