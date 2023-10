Il pascolo estivo in montagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pascolo estivo in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALPEGGIO

Significato/Curiosita : Il pascolo estivo in montagna

Di maggio è la data in cui si sgavita a muntagna, cioè si rendono disponibili alle greggi i pascoli estivi del demanio montagna del comune di geraci... Di maggio è la datacui si sgavita a muntagna, cioè si rendono disponibili alle greggi idel demaniodel comune di geraci... L'alpeggio è l'attività agro-zootecnica che si svolge in montagna durante i mesi estivi; con il termine malga o alpe si fa riferimento invece all'insieme dei fattori produttivi fissi e mobili in cui avviene l'attività di monticazione, cioè l'inizio della transumanza: fabbricati, terreni, attrezzature, animali, lavorazione del latte prodotto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il pascolo estivo in montagna : pascolo; estivo; montagna; Una zona montana di pascolo ; Branchi d animali al pascolo ; Condurre gli animali al pascolo ; pascolo alpino; pascolo estivo alpino; Il pascolo fatto in alta montagna; Vanno al pascolo ; Suggestivo corteo notturno; L ultimo mese estivo ; Liquore digestivo ; Un frutto estivo liscio; Un giorno sempre festivo ; Addobbo festivo cittadino; Frutto estivo dalla buccia liscia e profumata; Suggestivo borgo in provincia di Siena; Lo sci in alta montagna ; Dov è il santuario dei gorilla di montagna in via di estinzione; Calzatura da montagna con suola a carrarmato; Come la montagna di Thomas Mann; Associa appassionati di montagna ; È più bassa d una montagna ; In cima alla montagna ; Precipizio di montagna ;

