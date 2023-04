Non tolti dai cenoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non tolti dai cenoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : CEI

Significato/Curiosita : Non tolti dai cenoni Il foie gras (pronuncia francese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[fw g]), letteralmente fegato grasso, è un piatto tipico francese a base di fegato d'oca o d'anatra. Secondo la legge francese, «per foie gras s'intende il fegato di anatra o di oca fatta ingrassare tramite gavage (alimentazione forzata)». Geografia Lago di Cei – lago della provincia di Trento (Italia) Sigle Casa dos estudantes di império – associazione culturale

– associazione culturale Catalogo Enciclopedico Italiano – catalogo filatelico

– catalogo filatelico CEI – associazione ufologica spagnola

– associazione ufologica spagnola Central European Initiative – Iniziativa centro europea

– Iniziativa centro europea Charters Encoding Initiative

Comitato elettrotecnico italiano – ente di normazione italiano che opera nel campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni

– ente di normazione italiano che opera nel campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni Commissione elettrotecnica internazionale – ente di normazione internazionale che opera nel campo elettrotecnico, elettronico e delle tecnologie correlate

– ente di normazione internazionale che opera nel campo elettrotecnico, elettronico e delle tecnologie correlate Comuni esantemi infantili – varicella, morbillo, rosolia, scarlattina. Vedi anche esantema

– varicella, morbillo, rosolia, scarlattina. Vedi anche esantema Conferenza Episcopale Italiana – organismo di comunione dei vescovi della Chiesa cattolica in Italia Codici CEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chiang Rai (Thailandia) Persone Giuseppe Cei – aviatore italiano

– aviatore italiano Idilio Cei – calciatore italiano

– calciatore italiano Pina Cei – attrice italiana Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «cei» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

