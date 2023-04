Se non è questa è pan bagnato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se non è questa è pan bagnato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZUPPA

Significato/Curiosita : Se non e questa e pan bagnato Il pan bagnat (anche riportato con la grafia pan-bagnat) o pan bagna (dal francese pain bagnat) è un panino tradizionale di Nizza, in Francia, a volte servito come antipasto. La zuppa inglese è un dolce al cucchiaio italiano, a base di crema pasticcera e pan di Spagna imbevuto in liquori quali alchermes, rosolio, amaretto o rum. Molto conosciuta in Italia, è maggiormente diffusa in Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria e in Abruzzo. In ogni regione alcune piccole variazioni alla ricetta di base la differenziano in modo significativo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

