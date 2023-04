Non li hanno le biciclette da corsa - Cruciverba

La bicicletta da corsa è un tipo di bicicletta progettata per il ciclismo su strada, secondo le regole stabilite dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), usata fin dalla nascita per effettuare competizioni in linea o a tappe su distanze più o meno lunghe. Come per altri tipi di bicicletta, le bici da corsa si sono evolute nel tempo nei loro componenti divenendo ora veri e propri gioielli di tecnologia: in virtù di ciò è molto apprezzata, sia dai corridori agonistici sia dai ...

Nella nautica, le luci di navigazione o fanali di navigazione sono i fanali che qualsiasi tipo di imbarcazione deve esibire durante la navigazione notturna, cioè dal tramonto all'alba, oppure nei casi di scarsa visibilità, al fine di segnalare la propria presenza, informare delle intenzioni di manovra, della direzione di avanzamento e di caratteristiche speciali per le quali, in funzione di una corretta identificazione, siano facilitate le manovre tendenti a evitare le collisioni in mare.