Nodo ferroviario sulla Firenze-Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nodo ferroviario sulla Firenze-Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ORTE

Significato/Curiosita : Nodo ferroviario sulla firenze-roma

Gli itinerari che collegano il nodo fiorentino con roma e pertanto vi transitano tutti i treni che collegano firenze con il centro e il sud d'italia... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. orte è un comune italiano di 8 969 abitanti della provincia di viterbo nel lazio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

