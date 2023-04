Nel computer e nel chip - Cruciverba

Un personal computer (dalla lingua inglese, in italiano letterale “calcolatore personale” oppure “elaboratore personale”, solitamente abbreviato in PC) è un qualsiasi computer che si presti all'utilizzo proprio personale e alla personalizzazione da parte dell'utente nell'uso quotidiano. Il termine personal computer nasce negli anni 80 quando vengono messi in commercio i primi computer per il grande pubblico. Infatti precedentemente i calcolatori erano inaccessibili alla ...

Sigle

Cabina primaria – impianto elettrico

– impianto elettrico Les Cahiers Protestants

Canadian Press

Capitaneria di porto

Casella postale

Centerpartiet

Cipher Pol – agenzie di servizi segreti nel manga ed anime One Piece

Comunità Protetta

Condensatore in parallelo

Consiglio provinciale

Child Pornography o, ironicamente, Pizza al Formaggio (Cheesy Pizza)

CasaPound

Cerebral Palsy, paralisi cerebrale infantile

Chimica

Cp – abbreviazione del gruppo ciclopentadienile

Cp – creatinfosfato

Codici

CP – codice vettore IATA della Canadian Airlines

CP – codice ISO 3166-2:GH della Regione Orientale (Ghana)

CP – codice ISO 3166-2:HN di Copán (Honduras)

Fisica

cP – simbolo del centipoise, unità di misura della viscosità

C p o c p – calore specifico a pressione costante

cp (Candlepower) – unità di misura obsoleta dell'intensità luminosa equivalente a 0,981 candele

Cp – coefficiente di pressione

Informatica

cp – comando Unix per la copia dei file

CP 850

Ferrovie

CP – sigla per Caminhos de Ferro Portugueses, le ferrovie portoghesi

CP – sigla di Canadian Pacific Railway, azienda ferroviaria canadese

CP – sigla per Chemins de fer de Provence, azienda ferroviaria francese

Religione

CP – sigla della Congregazione della Passione di Gesù Cristo

CP – sigla delle Monache passioniste

CP – sigla delle Suore passioniste di San Paolo della Croce

CP – sigla delle Suore della Santa Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo

Altro