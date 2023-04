I mostri che straziano i suicidi nell Inferno dantesco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I mostri che straziano i suicidi nell Inferno dantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARPIE

Significato/Curiosita : I mostri che straziano i suicidi nell Inferno dantesco L'inferno è, in molte religioni, un luogo di punizione e di disperazione che attende, dopo la morte, le anime degli uomini che hanno scelto in vita di compiere il male. Nella mitologia greca, le arpie (lett. "le rapitrici", dal verbo greco pe, harpázein, "rapire") sono creature mostruose, con viso di donna e corpo d'uccello. L'origine del loro mito deve forse ricondursi a una personificazione della tempesta. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

