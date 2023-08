Il mondo dei capi griffati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mondo dei capi griffati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MODA

Significato/Curiosita : Il mondo dei capi griffati

Uno dei primi soci in affari di coco chanel. chanel è ben noto per il profumo chanel no.5 e l'abito chanel. l'uso del tessuto jersey ha prodotto capi comodi... I modà sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2002 a milano. dopo aver pubblicato tre album di discreto successo e aver partecipato con il brano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

