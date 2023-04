È molto quando l arrosto e poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto quando l arrosto e poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FUMO

Significato/Curiosita : e molto quando l arrosto e poco L'anguilla o anguilla europea (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) è un pesce teleosteo della famiglia Anguillidae. In alcune regioni italiane la femmina di grandi dimensioni (lunghe fino a un metro e mezzo) viene chiamata capitone mentre il maschio, molto più piccolo (40–60 cm), prende il nome di buratello. Il fumo è una dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro in genere minore di 1 µm) in un gas. Può essere generato durante la liberazione di prodotti gassosi di alcune reazioni chimiche (ad esempio durante una reazione di combustione). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

