Il milligrammo - Cruciverba

Sigle

Miastenia gravis – malattia neuromuscolare

– malattia neuromuscolare Morris Garages – casa automobilistica britannica

Chimica

Mg – simbolo chimico del magnesio

Codici

MG – codice vettore IATA di Champion Air

MG – codice FIPS 10-4 della Mongolia

mg – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua malgascia

MG – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Madagascar

MG – codice ISO 3166-2:BR di Minas Gerais (Brasile)

MG – codice ISO 3166-2:LR della contea di Margibi (Liberia)

MG – codice ISO 3166-2:MW di Mangochi (Malawi)

Etichettatura tessile

MG – sigla della denominazione della fibra di maguney, agave caulata

Informatica

.mg – dominio di primo livello di Madagascar

Musica

MG – album di Martin Lee Gore del 2015

Unità di misura

mg – simbolo del milligrammo

Mg – simbolo del megagrammo

Mg – simbolo del miriagrammo

Altro

MG – targa automobilistica di Mönchengladbach (Germania)

MG – sigla di modelli di mitragliatrice tedesca (abbrezione di Maschinengewehr)

