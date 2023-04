In mezzo al pancreas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In mezzo al pancreas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CR

Significato/Curiosita : In mezzo al pancreas Il pancreas è un organo facente parte dell'apparato digerente e del sistema endocrino dei vertebrati. Nell'essere umano, si trova nell'addome, posteriormente allo stomaco e funziona come una ghiandola anficrina (cioè a secrezione endocrina ed esocrina). Come ghiandola endocrina, si occupa principalmente di regolare i livelli di glucosio nel sangue, secernendo ormoni insulina, glucagone, somatostatina e polipeptide pancreatico. Come parte del sistema digestivo, funziona come ghiandola ... Sigle Corpus Reformatorum

Croce Rossa

Centro di Rianimazione Chimica Cr – simbolo chimico del cromo Codici CR – codice vettore IATA di Official Airline Guide

cr – codice ISO 639 alpha-2 della lingua cree

CR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Costa Rica

CR – codice ISO 3166-2:CV della contea di Santa Cruz (Capo Verde)

CR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ciudad Real (Spagna)

CR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Cremona (Italia)

CR – codice ISO 3166-2:MD di Criuleni (Moldavia)

CR – codice ISO 3166-2:MW del distretto di Chiradzulu (Malawi)

CR – codice ISO 3166-2:NG di Cross River (Nigeria)

CR – codice ISO 3166-2:SR di Coronie (Suriname) Economia Finanza CR – Centrale Rischi

CR – Conversion Rate Informatica .cr – dominio di primo livello della Costa Rica

– dominio di primo livello della Costa Rica CR – carriage return, carattere ASCII Sigle automobilistiche CR – vecchia targa automobilistica di Chrudim (Repubblica Ceca)

CR – targa automobilistica panamense per i veicoli della Croce Rossa

CR – targa automobilistica della provincia di Cremona Sport CR – Championship Record, record dei campionati Religione C.R. – Chierici Regolari Teatini

C.R. – Congregazione della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo

C.R. – Suore della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo Altro C.R. – Caccia Rosatelli , sigla degli aerei da caccia progettati da Celestino Rosatelli e prodotti da FIAT

, sigla degli aerei da caccia progettati da Celestino Rosatelli e prodotti da FIAT CR – abbreviazione di Critically Endangered o critico, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie

o critico, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie Crunchyroll – sito web statunitense

– sito web statunitense Gas CR – tipo di gas lacrimogeno

– tipo di gas lacrimogeno Convenzione di Roma – Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Cr» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

