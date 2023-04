Mezzo illecito di aggiudicarsi un appalto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezzo illecito di aggiudicarsi un appalto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TANGENTE

Significato/Curiosita : Mezzo illecito di aggiudicarsi un appalto Mafia Capitale, denominata anche operazione Mondo di Mezzo, è un termine giornalistico volto a definire la collusione tra funzionari della pubblica amministrazione e diverse società e aziende riconducibili a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi nella città di Roma. Tuttavia nel 2020 la Corte suprema di cassazione ... Tangente in geometria è una retta che interseca una curva in un solo punto

in geometria è una retta che interseca una curva in un solo punto Tangente è una funzione trigonometrica

è una funzione trigonometrica Tangente nel linguaggio comune è una somma di denaro data a fine di corruzione (ad es. in tangentopoli) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Mezzo illecito di aggiudicarsi un appalto : mezzo; illecito; aggiudicarsi; appalto; In mezzo al pancreas; In mezzo al covo; In mezzo al confetto; Nel bel mezzo di agosto; In mezzo ai banchi; Macchinare in segreto qualcosa di illecito ; illecito favoritismo; Un illecito ; Costituisce illecito civile; Accordo segreto per un fine illecito ; Prende lavori in appalto ; A esso ricorrono le aziende che danno in appalto certi lavori; Si assume vincendo l appalto ; Cerca altre Definizioni