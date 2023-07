Mette in trance un soggetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mette in trance un soggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'ipnosi è una tecnica psicologica che mette in uno stato alterato di coscienza noto come "trance". Durante questo stato, il soggetto è altamente concentrato e ipersuggestibile. Un ipnotizzatore utilizza suggerimenti verbali e visuali per guidare il soggetto nella trance, inducendo rilassamento e riduzione delle resistenze mentali. L'obiettivo dell'ipnosi può variare, ad esempio per trattamenti terapeutici come la gestione dello stress, smettere di fumare o affrontare traumi. Tuttavia, l'ipnosi non è adatta a tutti e richiede fiducia e collaborazione tra l'ipnotizzatore e il soggetto. È una pratica controversa, ma alcune ricerche suggeriscono che può avere benefici in determinati contesti clinici.

