Un mese in cui cade la Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mese in cui cade la Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MARZO

Altra risposta : APRILE

Significato/Curiosita : Un mese in cui cade la pasqua

Festeggiano la pasqua nello stesso giorno), in altri anni date differenti. la pasqua ebraica è celebrata al tramonto del giorno 14 del mese di nisan del... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi marzo (disambigua). marzo è il terzo mese dell'anno nel calendario gregoriano, conta 31 giorni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

