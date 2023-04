Le maestranze in fabbrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le maestranze in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OPERAI

Significato/Curiosita : Le maestranze in fabbrica La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è la fabbriceria della cattedrale di Milano. Dal 1387, anno della sua fondazione, si è occupata della sua costruzione, del reperimento dei fondi e dell'amministrazione. Si adopera nella conservazione e nel restauro della cattedrale, nell'attività di custodia, di servizio all'attività liturgica, nella valorizzazione e promozione del monumento, provvedendo al reperimento delle risorse necessarie al suo mantenimento. Un operaio è un lavoratore dipendente che svolge mansioni prevalentemente manuali. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

