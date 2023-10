Località nel Golfo della Spezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località nel Golfo della Spezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LERICI

Significato/Curiosita : Localita nel golfo della spezia

golfo della spezia (detto anche golfo dei poeti) è un'ampia e profonda insenatura della costa del mar ligure, situata all'estremità orientale della regione... (detto anchedei poeti) è un'ampia e profonda insenaturacosta del mar ligure, situata all'estremità orientaleregione... Lérici (Lerxi in ligure, Lerze nella variante locale) è un comune italiano di 9 400 abitanti della provincia della Spezia in Liguria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

