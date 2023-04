Letto senza le doppie - Cruciverba

Una carrozza letti, chiamata anche wagon-lits, è una carrozza ferroviaria concepita per il trasporto dei viaggiatori usufruenti dei veri letti, dotati di materassi, lenzuola e cuscini ed anche di un angolo-lavabo con l'assistenza di personale detto conduttore. I letti possono essere disposti in vagoni non divisi in scompartimenti (soluzione comune all'inizio della storia delle carrozze letti ma ora raramente applicata), oppure in scompartimenti separati accessibili lungo ...

Astronomia

Leo – costellazione del Leone

Cinema

Leo – film spagnolo di José Luis Borau del 2000

– film spagnolo di José Luis Borau del 2000 Leo – film di Mehdi Norowzian del 2002

– film di Mehdi Norowzian del 2002 Leo – film di Joseph D. Reitman del 2007

Codici

LEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leconi (Gabon)

– codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leconi (Gabon) leo – codice ISO 639-3 della lingua leti del Camerun

Geografia

Léo – città della Provincia di Sissili (Burkina Faso)

– città della Provincia di Sissili (Burkina Faso) Leo – torrente dell'Emilia-Romagna (Italia)

Onomastica

Leo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone

Leo – pseudonimo dell'esoterista italiano Giovanni Colazza

– pseudonimo dell'esoterista italiano Giovanni Colazza Leo – pseudonimo del fumettista brasiliano Luiz Eduardo de Oliveira

– pseudonimo del fumettista brasiliano Luiz Eduardo de Oliveira Léo – fumettista francese

– fumettista francese Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Lourenço Bastos, difensore

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Lourenço Bastos, difensore Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Augusto Gomes Aro, attaccante

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Augusto Gomes Aro, attaccante Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Renan Simões de Lacerda, difensore

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo Renan Simões de Lacerda, difensore Léo – soprannome del calciatore brasiliano Leonardo da Silva Vieira, portiere

– soprannome del calciatore brasiliano Leonardo da Silva Vieira, portiere Edoardo Leo (1972) – attore, sceneggiatore e regista italiano

(1972) – attore, sceneggiatore e regista italiano Leonardo Leo (1694-1744) – compositore italiano

(1694-1744) – compositore italiano Maurizio Leo (1955-) – politico e insegnante italiano

(1955-) – politico e insegnante italiano Melissa Leo (1960) – attrice statunitense

(1960) – attrice statunitense Pietro Leo (1887-1967) – politico e storico italiano

(1887-1967) – politico e storico italiano Susan Leo (1962) – ex tennista australiana

Sigle

LEO – Low earth orbit, orbita terrestre bassa

Altro

Leo – personaggio di Yu-Gi-Oh! 5D's

Altri progetti