Legge Regionale - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : LR

Significato/Curiosita : Legge Regionale La legge regionale è, in Italia, una legge approvata da un Consiglio regionale e promulgata dal presidente della Giunta. Le leggi regionali hanno vigore nella sola Regione di riferimento. Sigle Latvijas Radio – ente radiofonico lettone

Legge regionale – atto normativo del Consiglio regionale Chimica Lr – simbolo chimico del laurenzio; in precedenza era conosciuto col simbolo Lw. Codici LR – codice vettore IATA di Lacsa

LR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Liberia

LR – codice ISO 3166-2:TD di Logone Orientale (Ciad) Informatica .lr – dominio di primo livello della Liberia

Parser LR – tipo di parser bottom-up

Photoshop Lightroom – programma di gestione delle immagini

LR - Link Register (Registro di collegamento). Altro LR – abbreviazione di Lower risk o basso rischio, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie

LR – sigla di Low Rider nei modelli della Harley-Davidson

nei modelli della Harley-Davidson ¥ LR=(Legale Rappresentanza) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Lr» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

