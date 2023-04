La lascia la nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lascia la nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCIA

Significato/Curiosita : La lascia la nave La nave di Teseo è una casa editrice italiana di narrativa, saggistica e poesia con sede a Milano, fondata nel novembre 2015 da Umberto Eco, Elisabetta Sgarbi, Mario Andreose, Eugenio Lio e altri scrittori italiani. La scia è un fenomeno fluidodinamico che si verifica ogni qual volta un corpo solido si muove attraverso un fluido: con il suo passaggio, esso perturba e trascina il fluido in modo che, dietro al corpo, il fluido si muove nella stessa direzione del suo moto. Questo fenomeno è spesso accompagnato da turbolenza e formazione di vortici. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La lascia la nave : lascia; nave; Le lascia no le lumache; L orma lascia ta dalla scarpa e dal dito; L antico modo di creare epigrafi senza lascia re spazi tra le singole parole; Non la lascia la nave ferma; lascia l impronta; Non la lascia la nave ferma; Un dato della nave ; Antiche divinità scandinave ; Una nave della MM; Aziona una ruota sulla nave ;