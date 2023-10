Il James regista di Avatar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il James regista di Avatar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMERON

Significato/Curiosita : Il james regista di avatar

Degli anni ottanta con il film terminator, ha diretto ad oggi nove lungometraggi per il cinema, tre dei quali, avatar, avatar - la via dell'acqua e titanic... Degli anni ottanta confilm terminator, ha diretto ad oggi nove lungometraggi percinema, tre dei quali,- la via dell'acqua e titanic... James Francis Cameron (Kapuskasing, 16 agosto 1954) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore canadese. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

