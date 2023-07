Insegnante in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insegnante in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosita : Insegnante in breve

400 ore). l'espressione "insegnante di sostegno" è stata utilizzata per la prima volta in una circolare ministeriale nel 1979 in cui, la persone che assumeva... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ins. ins (toponimo tedesco; in francese anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del canton... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Insegnante in breve : insegnante; breve; insegnante in tre lettere; Una giovanissima insegnante ; Sostituzione temporanea di un insegnante ; Le impartisce l insegnante ; insegnante ... in breve; Dottor in breve ; Il breve tratto del cortile che arriva al garage; Ha conseguito il breve tto; Maria Elena in breve ; Citazione in breve ; Una breve corsa dei cavalli;

Cerca altre Definizioni