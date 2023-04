L inizio dell Eneide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L inizio dell Eneide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EN

Significato/Curiosita : L inizio dell Eneide L'Eneide (in latino: Aeneis) è un poema epico della cultura latina scritto dal poeta Publio Virgilio Marone tra il 29 a.C. e il 19 a.C. Narra la leggendaria storia dell'eroe troiano Enea (figlio di Anchise e della dea Venere) che riuscì a fuggire dopo la caduta della città di Troia, e che viaggiò per il Mediterraneo fino ad approdare nel Lazio, diventando il progenitore del popolo romano. Farmacologia En – denominazione commerciale di un farmaco a base di delorazepam Sigle EN – abbreviazione per European Norm , Norma Europea (standard europeo); vedi Comitato europeo di normazione

, Norma Europea (standard europeo); vedi Comitato europeo di normazione Esquerda Nacionalista – partito politico regionalista galiziano Codici EN – codice vettore IATA di Air Dolomiti

EN – codice FIPS 10-4 dell'Estonia

en – codice ISO 639 alpha-2 della lingua inglese

EN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Enna (Italia) Linguistica En – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico 'en – lettera di alcuni alfabeti semitici

– lettera di alcuni alfabeti semitici Lingua en (codice ISO 639-3 enc) Mineralogia En – abbreviazione di enstatite Unità di misura EN – simbolo dell'exanewton

En – unità di misura usata in tipografia, corrisponde a metà della larghezza di un em Altro En – titolo del gran sacerdote del tempio di An ad Uruk

– titolo del gran sacerdote del tempio di An ad Uruk EN – targa automobilistica del circondario dell'Ennepe-Ruhr (Germania)

EN – sigla del treno Euronight Note Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «en» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

