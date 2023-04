Iniziali d un Mutano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziali d un Mutano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AM

Significato/Curiosita : Iniziali d un Mutano Le metamorfosi (in latino: Metamorphoseon libri XV) è un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 17 d.C.) incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso quest'opera, ultimata poco prima dell'esilio dell'8 d.C., Ovidio ha perfezionato in versi e trasmesso ai posteri le più celebri storie della mitologia greco-romana. Sigle Accademia militare

Additive Manufacturing

Aeronautica Militare

Alleanza Monarchica – movimento politico italiano

– movimento politico italiano Allievo maresciallo

Amplitude Modulation – nella radio, modulazione di ampiezza

– nella radio, modulazione di ampiezza ante meridiem – in latino "prima di mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzanotte alle 11:59 di mattina

– in latino "prima di mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzanotte alle 11:59 di mattina Automated Mathematician – Matematico Automatico Chimica Am – simbolo chimico dell'americio

– simbolo chimico dell'americio AM – sigla con la quale viene chiamato l'1,2-dicloro-1-(trifluorometossi)-1,2,2-trifluoroetano Codici AM – Codice vettore IATA di Aeroméxico

– Codice vettore IATA di Aeroméxico am – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua amarica

– Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua amarica AM – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Armenia

– Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Armenia AM – Codice ISO 3166-2:BR dello stato di Amazonas (Brasile) Geologia AM – Supersintema di Almè, nel comune di Almè, in provincia di Bergamo, supersintema stratigrafico della Lombardia. Informatica .am – dominio di primo livello dell'Armenia

– dominio di primo livello dell'Armenia AM – programma di intelligenza artificiale di Doug Lenat

– programma di intelligenza artificiale di Doug Lenat AM – Application Management Gestione Applicativa (GA) Musica Am – accordo musicale di La minore secondo la notazione inglese

– accordo musicale di La minore secondo la notazione inglese A.M. – album dei Wilco del 1995

– album dei Wilco del 1995 AM – album degli Arctic Monkeys del 2013

– album degli Arctic Monkeys del 2013 A.M. – album di Chris Young del 2013

– album di Chris Young del 2013 A.M. – brano degli One Direction del 2015, dall'album Made in the A.M. Religione A.M. – Suore Agostiniane Missionarie

– Suore Agostiniane Missionarie A.M. – Suore Antoniane di Maria

– Suore Antoniane di Maria AM – Ave Maria Altro am – simbolo di attometro, ovvero 10 -18 metri

– simbolo di attometro, ovvero 10 metri AM – abbreviazione per Anno Mundi, latino per "nell'anno del mondo", si veda anno Domini

– abbreviazione per Anno Mundi, latino per "nell'anno del mondo", si veda anno Domini AM – classe di complessità definita dal Protocollo Arthur-Merlin

– classe di complessità definita dal Protocollo Arthur-Merlin AM – tipo di Patente è l'ex CIG per guidare i motorini 50 di cilindrata. [1] Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Am» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

