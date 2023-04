Indugio, tergiversazione - Cruciverba

La morte di Benito Mussolini avvenne il 28 aprile 1945 a Giulino, frazione del comune di Tremezzina, in provincia di Como, dove fu ucciso con colpi di arma da fuoco insieme all'amante Clara Petacci; gli altri gerarchi fascisti con i quali era stato catturato furono invece fucilati a Dongo, luogo della sua cattura.

Tiramolla è un personaggio dei fumetti ideato nel 1952 da Roberto Renzi e creato graficamente da Giorgio Rebuffi e caratterizzato poi da Umberto Manfrin, esordito l'8 agosto 1952 sul mensile Cucciolo delle Edizioni Alpe. Fu una novità nella storia del fumetto italiano in quanto il personaggio non è il classico animale antropomorfo ma un'invenzione del tutto originale e divenne protagonista di una propria testata omonima pubblicata per oltre quarant'anni per ben 638 numeri.