La indossa il ginnasta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La indossa il ginnasta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TUTA

Neri e tondi che indossa (e che lo rendono quasi cieco quando li perde), si considera il più intelligente tra tutti i puffi, ma il suo ruolo nelle varie... Neri e tondi che(e che lo rendono quasi cieco quando li perde), si considerapiù intelligente tra tutti i puffi, masuo ruolo nelle varie... La tuta è un capo che ricopre tutto il corpo, costituito da un solo pezzo, destinato all'abbigliamento o alla protezione. In senso lato il termine è passato a indicare anche l'abbigliamento "comodo", come quello sportivo in due pezzi, pantaloncini e maglietta manica corta (in inglese tracksuit e simili). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : La indossa il ginnasta : indossa; ginnasta; Le indossa no i militari; Si indossa con il tailleur; Un paramento indossa to dal Papa; S indossa d inverno; Un indossa trice esotica; Lo indossa no i motociclisti; S indossa per non sporcarsi mentre si lavora; Li indossa il calciatore; La ginnasta italiana argento olimpico a Tokyo 2020; L Igor ginnasta oro ad Atene nel 2004; Il Cassina ex-ginnasta , vincitore di una medaglia d oro ad Atene 2004; Jury __, grande ginnasta ; Nadia ginnasta romena; L ex-ginnasta Comaneci; La specialità del ginnasta Yuri Chechi;

