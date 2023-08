Indica una grande quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica una grande quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IOSA

Significato/Curiosita : Indica una grande quantita

Opuntia e c. ficus-indica. fu miller, nel 1768, a definire la specie opuntia ficus-indica, denominazione tuttora ufficialmente accettata. è una pianta succulenta... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. massimo iosa ghini (bologna, 18 giugno 1959) è un architetto e designer italiano. nato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

