Un importante Stato chiuso nelle vicinanze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un importante Stato chiuso nelle vicinanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CINA

Significato/Curiosita : Un importante Stato chiuso nelle vicinanze Israele, ufficialmente Stato d'Israele (in ebraico: , Medinat Yisra'el; in arabo: , Dawlat Isra'il), è uno Stato del Vicino Oriente affacciato sul mar Mediterraneo e che confina a nord con il Libano, con la Siria a nord-est, Giordania a est, Egitto a sud-ovest, golfo di Aqaba a sud e con i territori palestinesi, ossia Cisgiordania (comprendente le regioni storiche di Giudea e Samaria) a est, e Striscia di Gaza a sud-ovest. La Repubblica Popolare Cinese (T, S, Zhonghuá Rénmín GònghéguóP ), detta anche solo Cina (T, S, ZhongguóP; lett. "Paese centrale"), è uno Stato dell'Asia orientale. Il nome Cina può tuttavia fuorviare, esistendo anche la Repubblica di Cina, comunemente nota come Taiwan (o Formosa); a tal proposito la Repubblica Popolare Cinese è altresì indicata come Cina popolare, al fine di distinguerla da Taiwan (detta invece Cina nazionalista). Entrambe le entità reclamano il controllo sul territorio complessivo cinese. La Repubblica Popolare Cinese, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, è il secondo paese più popoloso al mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

