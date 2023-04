Un impianto hi-fi - Cruciverba

Per impianto Hi-Fi (o sistema Hi-Fi, anche impianto stereo) si intende l'insieme dei componenti necessari per la riproduzione della musica con alta fedeltà. Le sorgenti disponibili sono varie, la radio, il disco in vinile, il nastro magnetico, il CD Audio con le sue varie versioni e ultimamente anche la cosiddetta musica liquida.

Cinema

Stereo – film del 1969 diretto da David Cronenberg

– film del 1969 diretto da David Cronenberg Stereo – film del 2014 diretto da Maximilian Erlenwein

Musica

Stereo – casa discografica italiana

– casa discografica italiana Stereo – album dei Christie Front Drive del 1996

– album dei Christie Front Drive del 1996 Stereo – singolo dei Pavement del 1997

– singolo dei Pavement del 1997 Stereo – album di Paul Westerberg del 2002

– album di Paul Westerberg del 2002 Stereo – singolo di John Legend del 2007

Riproduzione sonora

Stereo – abbreviazione di "stereofonia", sistema di riproduzione dei suoni dotato di audio a due vie

– abbreviazione di "stereofonia", sistema di riproduzione dei suoni dotato di audio a due vie Stereo – impianto di riproduzione musicale

Sigle