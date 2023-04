Ideatori e sostenitori - Cruciverba

Nicola Trussardi (Bergamo, 17 giugno 1942 – Milano, 14 aprile 1999) è stato uno stilista e imprenditore italiano.

Gli eumetazoi (Eumetazoa Butschli, 1910) (dal greco e [eu], bene/vero + µet [metà], al di sopra + [zóon], animale) rappresentano un sottoregno a cui appartengono la stragrande maggioranza degli organismi animali. In essi, la notevole differenziazione istologica in veri e propri tessuti ne ha da sempre suggerito una posizione filogenetica al di sopra dei precedenti gruppi, come i poriferi o i mesozoi. Rispetto a questi, svilupparono fin dalle origini apertura boccale definita ed organi ben delineati, il che ne fa un raggruppamento di verosimile origine monofiletica. Distinguiamo gli eumetazoi più primitivi a simmetria originariamente raggiata o secondariamente biradiale (radiati) e la linea monofiletica dei bilateri a simmetria bilaterale.