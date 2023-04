Ne hai cinque per mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne hai cinque per mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DITA

Significato/Curiosita : Ne hai cinque per mano Nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore, collegato a questo tramite il polso. Comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. La presenza delle dita caratterizza la classe dei tetrapodi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

