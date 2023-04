Il gonfiore di certi organi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gonfiore di certi organi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TURGORE

Significato/Curiosita : Il gonfiore di certi organi L'angioedema, noto anche con il suo eponimo edema di Quincke e con il vecchio nome di edema angioneurotico, è il rapido gonfiore (edema) della cute, della mucosa e dei tessuti sottomucosi. Il turgore cellulare è la pressione esercitata dal contenuto di una cellula vegetale fungina o batterica che spinge la membrana plasmatica contro la parete cellulare. Viene anche chiamata pressione idrostatica ed è definita, in modo più complesso, come la forza che un fluido in quiete esercita sull'unità di superficie con cui è a contatto. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

