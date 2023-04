Il Giovanni mister del calcio in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Giovanni mister del calcio in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAP

Significato/Curiosita : Il Giovanni mister del calcio in breve Giovanni Lopez (Roma, 23 maggio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della Viterbese. La trap è un sottogenere musicale dell'hip hop, derivante dal southern hip hop, nato nel Sud degli Stati Uniti e sviluppatosi tra la fine degli anni novanta e l'inizio degli anni 2000. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

