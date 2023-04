Gestisce una rimessa di auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestisce una rimessa di auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GARAGISTA

Significato/Curiosita : Gestisce una rimessa di auto Sixt SE è una multinazionale europea di noleggio auto con circa 4.000 sedi presenti in oltre 105 paesi. Sixt SE funge da leader e holding del gruppo Sixt, attiva a livello internazionale nel settore del noleggio e leasing di autoveicoli. La maggioranza della società (60%) è di proprietà della famiglia Sixt, che gestisce l'azienda, principale società di noleggio auto in Germania, Austria, Svizzera e Israele. Vieni avanti cretino è un film del 1982 diretto da Luciano Salce e interpretato da Lino Banfi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

