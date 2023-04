I frutti come i mirtilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I frutti come i mirtilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BACCHE

Significato/Curiosita : I frutti come i mirtilli I frutti di bosco sono una categoria di frutta, le cui piante si sviluppano nel particolare clima umido e terreno acido del sottobosco, in condizioni di semi-ombra e clima freddo. Il termine bacca indica, nella terminologia botanica, un tipo di frutto carnoso in cui tutti gli strati sono di consistenza morbida e acquosa. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

