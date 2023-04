Ce li fanno sentire i maiali - Cruciverba

La camorra è un'organizzazione criminale di connotazione mafiosa originaria della Campania e una delle più antiche e potenti organizzazioni criminali in Italia, risalente al XVII secolo. La struttura organizzativa della Camorra è divisa in singoli gruppi chiamati clan, diversi tra loro per tipo di influenza sul territorio, struttura organizzativa, forza economica e modus operandi. Ogni "capo" o "boss" è il leader di un clan, in cui ci possono essere decine o centinaia di affiliati, ...

Muttley (detto anche Borbottone in alcuni adattamenti italiani) è un personaggio della Hanna-Barbera apparso per la prima volta nel film di animazione Yogi, Cindy e Bubu (1964), nella parte del cane dell'impresario del circo. Nel 1968 apparve nelle Wacky Races come spalla del villain principale della serie Dick Dastardly. I due vennero utilizzati anche per altre serie dello stesso produttore.