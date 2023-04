Fanno scintille negli accendini - Cruciverba

L'accendino, detto anche accendisigari, è un dispositivo portatile in grado di produrre autonomamente una fiamma utilizzando del combustibile come il GPL contenuto in un apposito serbatoio e acceso da una pietrina o da un dispositivo piezoelettrico da cui scocca una scintilla che innesca la combustione.

Elena Pietrini (Imola, 17 marzo 2000) è una pallavolista italiana, schiacciatrice della Savino Del Bene.