Fanno prodigi nelle fiabe - Cruciverba

Tutte le fiabe (definita “enciclopedia della fantasia a fascicoli settimanali”) è una celebre serie di fiabe pubblicata in fascicoli settimanali dalla Fratelli Fabbri Editori tra il 1962 e il 1965. Raccoglie - e illustra - le fiabe più celebri e più belle di tutto il mondo, così come i principali racconti e leggende.

Fate/stay night (/ Feito/sutei naito) — anche nota come stay night o con la sigla FSN — è una visual novel giapponese, scritta da Kinoko Nasu e illustrata da Takashi Takeuchi, prodotta da Type-Moon e pubblicata il 30 gennaio 2004. Il 19 aprile 2007 è stata pubblicata anche la conversione del videogioco per PlayStation 2, intitolata Fate/stay night: Réalta Nua, presentante tra le novità il doppiaggio con le voci degli stessi doppiatori delle serie televisive e l'assenza di tutti i contenuti e riferimenti a sfondo sessuale. Quest'ultima edizione ha ricevuto una conversione per PlayStation Vita nel 2012 e su i sistemi Android e iOS nel 2015.